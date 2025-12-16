Traffico d’influenze promosso dalla Consulta
Riforma negli ambiti lasciati dalla Convenzione di Strasburgo. Tuttavia sfuggono al reato condotte illecite e serve una legge sulle lobby
Nessun profilo di criticità costituzionale nella recente riforma del reato di traffico d’influenze. La Corte costituzionale, con sentenza depositata ieri, la n. 185, scritta da Francesco Viganò, ha considerato infondata la questione sollevata dal tribunale di Roma che aveva accolto la richiesta avanzata dalla procura. La pronuncia conferma la linea per certi versi già affermata pochi mesi fa sul fronte dell’altro intervento di diritto penale sostanziale contenuto nella legge Nordio, in vigore dall...