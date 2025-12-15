Ricettazione: momento consumativo e incauto acquisto

L'ANALISI DELLA DECISIONE
La sentenza in esame, partendo dal fatto della mancata acquisizione di alcun elemento positivo dal quale poter desumere la data di esecuzione del reato presupposto, colloca il momento di consumazione della ricettazione in un momento prossimo all'accertamento del reato concorrente. La pronuncia, inoltre, si lascia apprezzare anche per le considerazioni in merito alla differenza tra ricettazione e la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., comunemente conosciuta come "incauto acquisto".
La sentenza in commento si dimostra di interesse poiché, nel giudicare una vicenda in materia di detenzione di merce contraffatta, si sofferma ad analizzare, tra l'altro, il momento consumativo del contestato delitto di ricettazione con lo scopo di verificare la eventuale intervenuta prescrizione del reato.
La Corte, nello specifico, giunge ad escludere che il termine di estinzione sia maturato e, nel fare ciò, si richiama alla giurisprudenza...
