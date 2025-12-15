Le sopravvenienze attive da esdebitazione concorrono alla determinazione del reddito d’impresa?

la QUESTIONE Quali sono le forme di concordato previste e disciplinate dal Codice della crisi d’impresa? Cosa si intende per sopravvenienza attiva? Le sopravvenienze attive da esdebitazione, realizzate in sede concordataria, concorrono alla determinazione del reddito d’impresa?

Il Codice della crisi d’impresa

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...