L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI - Dalle figure mitiche alla razionalità: sfida alla replica delle abilità cognitive

L'aspirazione a riprodurre, almeno in parte, le facoltà cognitive umane attraverso strumenti artificiali accompagna da sempre il percorso dell'umanità, configurandosi come il fil rouge che attraversa epoche, discipline e culture.

L'aspirazione a riprodurre, almeno in parte, le facoltà cognitive umane attraverso strumenti artificiali accompagna da sempre il percorso dell'umanità, configurandosi come il fil rouge che attraversa epoche, discipline e culture. Si tratta di un'attrazione profonda, sedimentata nel pensiero occidentale e non solo, capace di coinvolgere filosofi, matematici e scienziati, ma ancor prima i narratori di miti e cosmologie antiche i quali, ben prima dell'avvento della tecnica, immaginavano automi dotati...