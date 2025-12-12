Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione

Con un nuovo approfondimento dedicato all'utilizzo che il giurista può fare dell'intelligenza artificiale, e alle opportunità e ai limiti di applicazione di questa tecnologia nei settori civile, penale e nei rapporti con la pubblica amministrazione, si completa la nostra proposta su una tematica di così ampio rilievo.

L'obiettivo di questa monografia si muove in una duplice direzione: da un lato, esaminare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e offrire una consapevole speranza sulle potenzialità...