Reverse charge nel compro oro: è decisiva la destinazione del metallo a nuova lavorazione?

LA QUESTIONE

Quando è legittimo applicare il meccanismo del reverse charge IVA nella compravendita di gioielli usati? Quali condizioni oggettive e soggettive devono sussistere, e chi ne ha l’onere della prova? In assenza di prova di destinazione alla fusione, quale regime IVA si applica alle cessioni di preziosi usati? L’errore nell’applicazione del reverse charge può essere scusato dal principio di neutralità dell’IVA?