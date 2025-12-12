DossierCivile

IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI - L'operatività dei sistemi predittivi basata su cinque funzioni cardine

di Grazia Garzo

N. 5

Guida al Diritto

Il funzionamento di tali sistemi ruota intorno a cinque funzioni cardine: percepire, ragionare, apprendere, pianificare, agire. Ogni passaggio è parte di un ciclo che, seppur privo di coscienza, finisce col generare comportamenti.

In un'epoca segnata dall'inarrestabile avanzare delle tecnologie intelligenti, l’urgenza di comprendere i meccanismi attraverso cui l'intelligenza artificiale osserva, seleziona, elabora e trasforma l'informazione in azione, non può più essere rinviata, né delegata. Non si tratta di una curiosità da tecnici né di un'esercitazione accademica, ma di un passaggio obbligato per chiunque voglia partecipare con consapevolezza alla costruzione di un diritto all'altezza del tempo che viviamo.

È su ...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La fase dell'apprendimento dei sistemi

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto