LE RICADUTE SUL CONTESTO GIURIDICO - Giurisdizione e sicurezza pubblica: la necessità di evitare automatismi

L'intelligenza artificiale non appare più come uno strumento tecnico al servizio di un singolo ambito, ma comincia a mostrare un'influenza trasversale, profonda, in settori diversi: i modelli si sono fatti più sofisticati
Come abbiamo visto in precedenza, l’intelligenza artificiale non appare più come uno strumento tecnico al servizio di un singolo ambito, ma comincia a mostrare un’influenza trasversale, profonda, in settori diversi. I modelli si sono fatti più sofisticati e, soprattutto, sono più capaci di adattarsi: questo ha permesso l’ingresso dell’intelligenza artificiale anche dove, fino a ieri, l’automazione sembrava difficile, se non impossibile.
Il mutamento del contesto sociale…
Pensiamo, ad esempio, alla sanità. Non si tratta...
Argomenti
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale