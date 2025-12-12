GLI STRUMENTI E LE FINALITÀ - L'IA nel mondo giuridico e il rapporto fra autorità pubblica e algoritmica

L'obiettivo di questa monografia si muove proprio in questa duplice direzione: nell'esaminare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e dare una consapevole speranza delle potenzialità dell'uso delle nuove tecnologie, nel perseguimento dei fini che restano attribuiti all'intelligenza umana e alle necessità dell'ordinamento sociale, pubblico e privato.

Il tema dell'intelligenza artificiale nel diritto ha ormai invaso la scena, forse anche oltre l’effettivo impatto sin qui avuto sul mondo giuridico.

La digitalizzazione, che coinvolge ormai ogni aspetto delle nostre vite specie attraverso quello che una volta si chiamava "telefonino", ha trovato in apparenza una maggiore e fiera resistenza nel tradizionale campo del diritto. Ciò può trovare spiegazione nel fatto che entrambi gli attori di questo incontro siano destinati a regolare e ...