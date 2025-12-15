Penale

Reddito di cittadinanza e tenuità del fatto: il no della Cassazione

La Suprema corte ha escluso la particolare tenuità del fatto per chi continua a percepire il reddito di cittadinanza avendo omesso di comunicare le condizioni che ne hanno determinato la perdita

di Marina Crisafi

No alla tenuità del fatto per il reddito di cittadinanza percepito illegittimamente. Lo ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39556/2025, rigettando il ricorso di una donna che aveva continuato a percepire il beneficio omettendo di comunicare le condizioni che ne avevano comportato la perdita.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Catania, riformando parzialmente...

