Penale

La parte civile è legittimata nel giudizio in cui sono impugnate le circostanze del reato

L’interesse ad agire in tema di riconoscimento di aggravanti o attenuanti che si riverbera sul diritto al risarcimento delle vittime del reato comporta la possibilità di rifusione delle spese sostenute per la partecipazione al processo

di Paola Rossi

Con la sentenza n. 40000/2025 le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “La parte civile ha interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha invece interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio”.

Non è inammissibile ed è quindi...

