La parte civile è legittimata nel giudizio in cui sono impugnate le circostanze del reato
L’interesse ad agire in tema di riconoscimento di aggravanti o attenuanti che si riverbera sul diritto al risarcimento delle vittime del reato comporta la possibilità di rifusione delle spese sostenute per la partecipazione al processo
Con la sentenza n. 40000/2025 le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “La parte civile ha interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha invece interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio”.
Non è inammissibile ed è quindi...
di Francesco Machina Grifeo