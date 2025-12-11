Il punto sul “novum notificatorio” ex art. 153 bis c.p.p.
I riflessi applicativi sulla reclamabilità dell’ordinanza di archiviazione per irrituale notifica al difensore illo tempore domiciliatario legale della persona offesa
Come noto, il GIP, investito di una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, è tenuto, in presenza di una ritenuta ammissibile opposizione della persona offesa, a fissare la data dell’udienza camerale a norma dell’art. 409 c.p.p., dandone avviso alle parti - ed in specie, alla p.o. opponente - per garantire il necessario contraddittorio fra di esse.
La comunicazione della data di udienza, da celebrarsi nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., consente...