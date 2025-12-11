Diffamazione on line, screenshot di siti o blog elemento di prova valido quale documento
La Corte di cassazione chiarisce che la generica critica dell’imputato all’utilizzo come fonte di prova dello screenshot di un pezzo on line non è sufficiente ad attaccarne l’utilizzabilità quale documento
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 39792/2025 - ha confermato la validità dello screenshot che fotografa l’articolo o il post diffamatorio pubblicato on line. Soprattutto se, come nel caso deciso, ulteriori attività investigative risalgono al pezzo incriminato verificandone l’effettiva presenza su Internet.
Screenshot come prova
La Cassazione precisa comunque la propria giurisprudenza facendo rilevare come...