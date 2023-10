Valentina Corino, di Gebbia Bortolotto, nominata Presidente dell’OdV di Resin Solutions Italia

Valentina Corino









L’avv. Valentina Corino, Partner dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stata recentemente nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Resin Solutions Italia S.r.l. durante il recente Consiglio di Amministrazione dell’azienda.



Resin Solution Italia produce resine polibutadiene a marchio Poly bd®.



L’azienda è leader nel settore della polimerizzazione e operativa nei mercati della gomma, degli adesivi, dei rivestimenti e dell’elettronica. Con impianti a Ravenna, sviluppa prodotti per il controllo della reologia, la reticolazione, l’adesione, la sigillatura e la dispersione e fornisce strutture portanti per la sintesi dei polimeri.



L’avv. Valentina Corino ha una consolidata esperienza nella gestione dei profili penali connessi alle tematiche del diritto penale e, in particolare, del diritto penale d’impresa ed è consulente di diverse aziende nazionali e multinazionali.



Ha partecipato, in qualità di difensore, in numerosi processi per reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali e contro l’incolumità pubblica, anche con riferimento alle implicazioni connesse con il sistema di responsabilità derivanti dal d.lgs. 231/01.



La sua pluriennale esperienza ne ha favorito, specie negli ultimi anni, il crescente insediamento, in qualità di presidente e membro, all’interno di Organismi di Vigilanza di importanti aziende e gruppi industriali italiani per le attività di audit e controllo sull’effettiva applicazione dei modelli organizzativi e delle relative procedure.