BonelliErede e Chiomenti nell’acquisizione di Plasmon e delle altre attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz

Gianfranco Veneziano, Francesca Peruzzi, Luca Andrea Frignani

BonelliErede ha assistito NewPrinces S.p.A. nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione da Heinz Italia S.p.A., assistita da Chiomenti, del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione, nella quale saranno conferite le attività italiane di produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari per l’infanzia e alimenti a fini medici speciali e nutrizione specialistica. L’operazione include l’acquisizione dello stabilimento Plasmon di Latina, che impiega circa 300 persone, e i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Gianfranco Veneziano e composto, per gli aspetti corporate ed M&A, dalla managing associate Francesca Peruzzi, dal senior associate Isidoro Pietro Livia e da Alba Mazza. Per gli aspetti antitrust, hanno prestato assistenza l’of counsel Maurizio Pappalardo e l’associate Gillian David, mentre il partner Luca Perfetti e l’associate Andrea Gemmi sono stati coinvolti per i profili golden power.

Chiomenti ha assistito Heinz Italia con un team guidato dal partner Luca Andrea Frignani e composto dalla counsel Alessandra Lo Muzio, dal senior associate Gianluca Riccardino, e dagli associate Enrica Bertoldi e Giorgio Berlingieri per gli aspetti corporate/M&A. Il partner Paolo Valensise, l’of counsel Maria Carmela Falcone e l’associate Nicola Pierotti hanno seguito i profili ECM, mentre la partner Annalisa Reale, la senior associate Giulia Berton e l’associate Francesca Salonia hanno seguito gli aspetti labour. Il partner Giulio Napolitano, il senior associate Luca Masotto e l’associate Bernardo Antonio Masso hanno seguito i profili FDI e di diritto amministrativo, mentre il senior of counsel Cristoforo Osti e la counsel Alessandra Prastaro hanno seguito gli aspetti antitrust. Heinz è stata inoltre assistita da Gibson, Dunn & Crutcher LLP per gli aspetti di diritto UK/US.