Fasola & Partners con Yourbiz Srl nell’acquisizione delle quote di maggioranza di Fontimedia Srl Fasola & Partners ha assistito Yourbiz Srl nell’operazione di acquisizione del 51% delle quote di Fontimedia Srl, consolidando il posizionamento di Yourbiz come player di riferimento nel settore MarTech e SalesTech B2B in Italia.