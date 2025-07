PedersoliGattai nel completamento della cessione di MV Agusta ad Art of Mobility

Andrea Magliani, Stefania Cane

Si è conclusa l’operazione, annunciata a febbraio, che riporta il 100% di MV Agusta, marchio motociclistico italiano, alla società Art of Mobility. che ne riprende così il pieno controllo. Con questa operazione, MV Agusta afferma la propria indipendenza strategica.

La partnership biennale con KTM AG ha apportato contributi significativi come lo sviluppo della rete commerciale e l’evoluzione delle tecnologie produttive e per garantire una transizione fluida ed efficiente, nell’esercizio corrente, alcune funzioni operative continueranno ad essere gestite in collaborazione.

PedersoliGattai ha assistito MV Agusta Motor con un team multidisciplinare diretto dal partner Andrea Magliani e dal partner Luca Rossi Provesi per gli aspetti corporate, con il contributo del partner Davide Cacchioli con il salary partner Alessandro Bardanzellu per gli aspetti Golden Power e antitrust, del partner Giovanni Bandera con la salary partner Daniela Caporicci per gli aspetti tax, dal partner Francesco Simoneschi per gli aspetti labour e dal salary partner Elena Marinucci per gli aspetti relativi alla riorganizzazione societaria nonché dagli associate Martina Oricco, Francesca Risso, Alberto Del Panta e Dario Squassoni.

Stefania Cane, General Counsel e Chief Human Resources Officer di MV Agusta ha coordinato il processo legale dell’operazione, assicurando l’allineamento tra le strategie aziendali e gli aspetti giuridici con il supporto del Dottor Tiziano Baretti, partner dello Studio Attanasio, in merito agli aspetti fiscali. Le operazioni notarili sono state curate dal notaio Domenico Chiofalo.

L’acquirente Art of Mobility SA è stata assistita dallo studio TaylorWessing di Vienna con un team diretto dal partner Ivo Deskovic e composto dai partner Allan Hahn e Philipp Zumbo, dai counsel Andreas Howadt e Verena Stagl e dall’associate Michael Stadler.

Il venditore Ktm è stato assistito dall’in-house general counsel Verena Schneglberger-Grossmann e dall’in-house corporate counsel Roman Hilzensauer nonché da Fritz Ecker dello studio Oberhammer Rechtsanwälte.