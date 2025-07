Avvocati cassazionisti: pubblicato il calendario delle prove scritte

Fissate le prove scritte degli esami per diventare avvocati cassazionisti. Via Arenula, infatti, ha pubblicato sul proprio sito l’avviso riguardante l’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2025.

La data delle prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno presso la sede della Suprema Corte in piazza Cavour nei seguenti giorni:

- 13 ottobre 2025 – ricorso in materia civile

- 15 ottobre 2025 – ricorso...