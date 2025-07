PedersoliGattai, Weil, Latham & Watkins e Maisto e Associati nelle emissioni obbligazionarie del gruppo Biofarma

Vernetti, Tropeano, Colombi Manzi, Bernasconi

Il gruppo Biofarma, CDMO globale specializzato nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici esclusivamente conto terzi, controllato dal fondo di private equity Ardian, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile retto dalla legge di New York da 500 milioni di euro con scadenza 2029, i proventi del quale sono stati utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente. Contestualmente, la controllata Biofarma Delaware ha altresì rifinanziato il proprio debito emesso nel corso del 2023 sotto forma di private placement notes rette dalla legge di New York attraverso un’operazione di cashless rollover. Nell’ambito dell’operazione, il gruppo Biofarma ha altresì sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento retto dalla legge inglese che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 135 milioni di euro nonché una linea di credito a lungo termine di tipologia delayed draw retta dalla legge di New York per un importo fino a 200 milioni di euro.

L’operazione ha consentito, tra le altre cose, un’ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo Biofarma e l’ottenimento di nuove risorse finanziarie.

Weil, Gotshal & Manges ha assistito l’emittente per tutti gli aspetti di diritto statunitense ed inglese con un team guidato dai partner Tom Richards e Gilles Teerlinck e dall’associate Lorenzo Colombi-Manzi con i counsel Kai Zhang e Oliver Trotman nonché dagli associate Roberto Storlazzi e Stephen Bhasera.

PedersoliGattai ha assistito l’emittente per tutti i profili finance di diritto italiano, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate. Il partner Alessandro Bardanzellu e l’associate Mattia Giglioli hanno invece curato i profili golden power.

Gitti and Partners ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Diego De Francesco e Paolo Ferrandi con il supporto di Martina Dal Lago.

Per il gruppo Biofarma ha agito il team legale del gruppo formato dal group general counsel Filippo Caprotti, dal corporate legal counsel Salvatore Comune e dal legal counsel Laura Gerretana.

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche, guidato da BNP PARIBAS, coinvolte nell’emissione pubblica e nella sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento revolving nonché i fondi di private debt coinvolti nel nuovo private placement e nel rifinanziamento dei private placements esistenti, con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti con le associate Carolina Gori e Jenisha Sabaratnam per i profili US capital markets. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, le associate Simona Di Marcantonio e Alice De Vita e la trainee Benedetta Doria; per i profili finance di diritto inglese con il partner Joydeep Choudhuri e gli associate Bie Cookey e Andrew O’Neill; per i profili golden power e regolamentari con il partner Cesare Milani, l’associate Edoardo Cassinelli e i trainee Daniele Isidoro, Elisabetta Piazza e Ursula Seliciato; per i profili finance di diritto statunitense con il partner Abhay Lele e le associate Kristin Tesi e Cynthia Yang; per i profili capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti, l’associate Marco Bonasso e il trainee Alberto Tognon; e per i profili fiscali di diritto statunitense con la partner Jocelyn Noll e l’associate Allison Esquen-Roca.

Maisto e Associati ha assistito i soggetti finanziatori in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, dalla senior associate Eleonora Finizio e dalla associate Beatrice Francia.