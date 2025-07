PedersoliGattai cresce con l’ingresso di Valeria Viti come nuova partner del dipartimento di Amministrativo, integrata nel gruppo transactional Energy e Infrastructure.

Valeria Viti

PedersoliGattai prosegue nel proprio percorso di crescita e annuncia l’ingresso di Valeria Viti, che entra in Studio come nuova socia con un team di due professionisti.

Con questo ingresso - il primo lateral hire di un partner dalla costituzione dello Studio a gennaio 2024 - sale a 62 il numero di soci di PedersoliGattai, su un totale di oltre 380 professionisti nelle sedi di Milano, Torino e Roma.

Valeria Viti entrerà a far parte del dipartimento di Amministrativo e rafforzerà, parallelamente, il team transactional di energy e infrastructure, nel quale la nuova partner ha maturato negli anni una significativa esperienza.

Entrata in Legance nel 2011, Valeria è divenuta partner dello studio nel 2024. In precedenza, aveva maturato esperienze in Simmons & Simmons e nello Studio legale Carabba & Partners.

Valeria vanta una notevole esperienza nel diritto amministrativo e regolamentare sia a livello europeo sia italiano, con particolare attenzione al settore dell’energia e delle infrastrutture, delle risorse naturali e dell’ambiente. Assiste società, fondi di investimento e istituti di credito in relazione allo sviluppo, acquisizione e finanziamento di progetti soprattutto in ambito energy e infrastructure.

“Nei primi diciotto mesi dalla costituzione di PedersoliGattai – commenta il managing partner Bruno Gattai – ci siamo concentrati su percorsi di crescita interna, come dimostra il nostro recente piano di nomine che ha coinvolto 26 professionisti e 8 dipartimenti. In questo scenario, l’ingresso di Valeria Viti è un lateral hire importante e strategico in quanto si colloca all’interno di un’area, quella Energy e Infrastructure, che lo Studio ritiene chiave e che sta crescendo tanto, come dimostrano deals recenti, quali l’ingresso di KKR in Enilive e quello in via di perfezionamento di Ares in Plenitude, e altri che speriamo vengano annunciati a breve”.