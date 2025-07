BonelliErede e Legance nel finanziamento a supporto del piano industriale del Gruppo Arvedi

Emanuela Da Rin, Alessandro Buiani, Emanuele Espositi, Edoardo Romani

BonelliErede ha assistito Finarvedi, Acciaieria Arvedi e Acciai Speciali Terni nell’ambito di un’operazione di finanziamento term e revolving a supporto del piano industriale del Gruppo Arvedi.

L’operazione di finanziamento è stata conclusa per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro con l’intervento di un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali, assistito da Legance. Il finanziamento si articola in quattro linee di credito, e in particolare: (i) una linea di credito term di 350 milioni di euro, a favore di Finarvedi, assistita dalla garanzia “Archimede” emessa da SACE; (ii) una linea di credito term di 200 milioni di euro, a favore di Acciaieria Arvedi, (iii) una linea di credito term di 200 milioni di euro, a favore di Acciai Speciali Terni, assistita dalla garanzia “Archimede” emessa da SACE; e (iv) una linea di credito revolving di 150 milioni di euro, a favore di Acciaieria Arvedi e di Acciai Speciali Terni S.p.A.

BonelliErede ha agito per il Gruppo Arvedi (affiancando la group general counsel, avv. Livia Schizzerotto) con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin e dal senior associate Alessandro Buiani.

Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici, con un team composto dal partner Emanuele Espositi, dalla counsel Francesca Tirrito, dal managing associate Edoardo Romani e dall’associate Federica Caracci.