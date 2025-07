Armellini Barzon, Gitti e Titi per l’acquisizione da parte di Arneg delle quote di Fai e Invitalia in frigomeccanica

Giacomo Pansolli, Eros Titi, Luca Armellini

Armellini Barzon Studio Legale ha assistito il Gruppo Arneg, leader mondiale nella refrigerazione commerciale, nell’acquisizione della maggioranza di Frigomeccanica, storica realtà italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni d’arredo per gelaterie, pasticcerie, panetterie, bar e punti vendita alimentari, detenuta dal Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI), gestito da Unigrains Deleloppement, e dal Fondo Cresci al Sud, gestito da Invitalia, assistiti da Gitti and Partners. Il socio industriale Vigi Invest, che ha mantenuto una partecipazione di minoranza in Frigomeccanica e il suo socio di riferimento, Enzo Di Serafino, che manterrà la carica di CEO di Frigomeccanica, sono stati assistiti da Titi & Associati.

Armellini Barzon Studio Legale ha assistito Arneg con il name partner Luca Armellini (in foto a sinistra) insieme a Paolo Todeschini Premuda, coadiuvati dal legal counsel di Arneg, Luca Zerbo.

Gitti and Partners, Studio legale associato, con il managing partner Vincenzo Giannantonio, il partner Giacomo Pansolli (in foto al centro) e gli associate Antonino Di Salvo ed Elisabetta Trecani ha assistito Unigrains Deleloppement, gestore del Fondo Agroalimentare Italiano I e Invitalia, gestore del Fondo Cresci al Sud, nella cessione delle rispettive partecipazioni in Frigomeccanica.

Vigi Invest ed Enzo Di Serafino sono stati assistiti dallo studio legale Titi & Associati, con il founding partner Eros Titi (in foto a destra), il partner Marco Cardona e gli associate Nicolo Bonora e Tommaso Lussetich.

Zulli Tabanelli e Associati, con il socio Alessandro Contessa, ha assistito Arneg in qualità di advisor finanziario e fiscale.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Riccardo Speranza di Padova.