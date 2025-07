Carola Boggio Marzet nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Covisian S.p.A.

Carola Boggio Marzet

L’Avv. Carola Boggio Marzet, Salary Partner dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stata recentemente nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Covisian S.p.A.

Covisian è una realtà high-tech di rilievo internazionale, specializzata in soluzioni per la customer experience e il customer care. Opera sul mercato italiano ed estero distinguendosi per l’impiego di tecnologie avanzate – tra cui l’intelligenza artificiale generativa – a supporto delle imprese nella gestione delle relazioni con la clientela e nella risoluzione dei problemi.

Nel corso della sua attività professionale, l’avv. Boggio Marzet ha maturato significative competenze nel diritto penale d’impresa, partecipando in qualità di difensore in numerosi processi anche correlati alla responsabilità delle Società e degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Svolge inoltre attività di consulenza nell’ambito dell’implementazione di sistemi di governance e compliance connessi agli adempimenti discendenti dal D.lgs. 231/2001, dal D.lgs. 81/2008, D.lgs. 196/2003 nonché dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.