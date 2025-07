BonelliErede con Volkswagen Financial Services nella riorganizzazione del business italiano

Ivan Rotunno, Stefano Micheli, Giovanni Maria Fumarola

BonelliErede ha assistito Volkswagen Financial Services, divisione del gruppo Volkswagen attiva nella commercializzazione dei servizi finanziari e di mobilità, nell’ambito di una complessiva operazione di riorganizzazione del business italiano nel contesto di una più generale riorganizzazione a livello europeo.

La riorganizzazione è stata attuata principalmente mediante due fusioni per incorporazione transfrontaliere (Italia-Germania), disciplinate dal nuovo regime della direttiva UE cd. mobility e con applicazione della procedura di coinvolgimento dei lavoratori, anche esteri, del gruppo.

La prima fusione ha visto l’incorporazione di Volkswagen Mobility Services S.p.A. in Volkswagen Leasing GmbH mentre la seconda di Volkswagen Financial Services S.p.A., intermediario ex art. 106 t.u.b., in Volkswagen Bank GmbH, banca del gruppo vigilata dalla Banca Centrale Europea.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Ivan Rotunno e Stefano Micheli e composto da Alessandro Ippolito e Giovanni Maria Fumarola per i profili di diritto societario, dall’of counsel Fabrizio Colonna, Ludovica Pomanti e Alberto di Bonaventura per gli aspetti regolamentari, dalla senior counsel Arianna Colombo e da Didier Montingelli e Valentina Barbesti per i profili giuslavoristici e, infine, dal partner Luca Perfetti e da Andrea Gemmi per i profili golden power.

Hanno agito, inoltre, per i profili notarili dell’operazione, ZNR notai, con un team composto dai notai Federico Mottola Lucano e Susanna Schneider, coadiuvati da Alessandro Franzini, Jacopo Gaggini e Nicole Camnasio, e EM Notai, col notaio Federico Elicio coadiuvato da Francesco Dettori.

Lo studio Noerr, infine, ha assistito il gruppo Volkswagen per tutti gli aspetti di diritto tedesco, in coordinamento con la direzione legale tedesca di gruppo.