A&A - Albè & Associati assiste la Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata nel nuovo appalto logistico dell’Ospedale Valduce e di Villa Beretta

Giorgio Albé

A&A – Albè & Associati ha assistito la Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto cui appartengono l’Ospedale Valduce e il Presidio Villa Beretta, nella negoziazione e redazione di un contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di logistica integrata a Plurima S.p.A., società del Gruppo Poste Italiane.

L’accordo disciplina l’organizzazione, la gestione e la distribuzione dei prodotti farmaceutici ed economali, garantendo la continuità operativa delle strutture sanitarie e fissando stringenti standard di qualità e sicurezza. Il contratto include anche specifiche clausole in materia di compliance, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati personali, oltre a un sistema di monitoraggio delle prestazioni e penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio (SLA).

Con questa operazione, la Congregazione consolida la partnership con Plurima, rafforzando l’efficienza e l’affidabilità della catena logistica a supporto delle attività cliniche e assistenziali di Valduce e di Villa Beretta.

L’operazione è stata seguita dal Founding Partner Giorgio Albè.