Cassa forense lancia due corsi gratuiti per la specializzazione
Dalla Cassa di previdenza forense la decisione di potenziare il welfare attivo. L’iniziativa, in collaborazione con Luiss, punta a favorire la posizione di mercato degli avvocati
Cassa forense investe nella specializzazione degli avvocati. Lo fa con un’alleanza con la Luiss business school, organizzando due corsi di alta formazione.
«Vogliamo fornire un percorso formativo “su misura” agli iscritti, chiamati a fronteggiare nuovi mercati e a rispondere alle esigenze di una clientela diversa, da supportare non solo attraverso una solida preparazione giuridica ma anche attraverso una visione multidisciplinare e competenze trasversali in ambito professionale, digitale, economico...