Accertamento fiscale e morte del socio unico: la Cassazione chiarisce i limiti della legittimazione?

LA QUESTIONE

Gli eredi del socio unico di una società a ristretta base partecipativa possono impugnare l’avviso di accertamento intestato alla società stessa? E, nel caso in cui tale accertamento societario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare, gli stessi eredi possono comunque contestare, nel giudizio personale a loro diretto, l’effettiva esistenza e distribuzione degli utili extracontabili? Inoltre, è rilevante ai fini del contenzioso tributario la diversa competenza territoriale degli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate che hanno emesso gli atti contestati?