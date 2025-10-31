Accertamento fiscale: la preventiva autorizzazione è necessaria solo per l’accesso alle abitazioni
Accertamento - Verifiche fiscali e controlli - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Art. 52, comma 1 e 2, D.P.R. n. 633/72¬ - Gravi indizi di violazioni - Necessaria solo per accesso alle abitazioni
In materia di accertamento fiscale, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/72, ai fini dell’accesso del personale dell’Amministrazione finanziaria a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente...
