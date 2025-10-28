Nuovo ingresso in LA&P: Sergio Amato guiderà la practice Data Regulation & Digital Compliance entrando in qualità di Partner.

Lo studio legale LA&P – Legal and Tax Counsel annuncia l’ingresso nella partnership di Sergio Amato come responsabile dell’Area Data Privacy, Digital & AI Regulation, rafforzando la propria offerta in ambito tech/digital e compliance normativa.

Con esperienze maturate in contesti aziendali internazionali e primari studi legali, Amato porta in LA&P competenze specialistiche in materia di data protection e data governance, cybersecurity, accessibilità e interoperabilità digitale, nonché nella...