Il silenzio dell’imputato non è di per sé una prova di colpevolezza ma espressione del diritto di difesa
Prove - Imputato - Silenzio - Manifestazione del diritto di difesa.
Il silenzio è manifestazione di facoltà processuali riconosciute all’imputato e all’indagato, quali espressioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’imputato, quindi, è libero di scegliere la strategia processuale ritenuta più opportuna e dunque decidere anche di tacere, in armonia col principio del “nemo tenetur se detegere”. Ne discende che il giudice non può desumere dall’esercizio della facoltà di non rispondere...
Reato di rifiuto agli accertamenti sanitari: è sufficiente ritenere che il conducente sia sotto effetto di stupefacenti
L’affidamento esclusivo deroga a quello condiviso solo per perseguire l’interesse del minore
Responsabilità professionale dell’avvocato ed inadempimento contrattuale
