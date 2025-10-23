Data breach: qualità e responsabilità diretta del titolare del trattamento restano ferme anche in caso di attribuzione di compiti propri a terzi
Privacy - Dati personali - Protezione - Data breach - Titolare del trattamento - Criteri di individuazione - Art. 4 GDPR - Soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento - Responsabile del trattamento - Cause di imputazione di responsabilità - Azioni difformi alle istruzioni del titolare - Fattispecie relativa a data breach di dati sanitari
In riferimento ai criteri di individuazione della figura del titolare del trattamento in base alle disposizioni dell’art. 4 del Regolamento...
