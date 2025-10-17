Professione e Mercato

Validità del c.d. mutuo solutorio e accredito delle somme sul conto corrente

a cura della Redazione Diritto

Contratto di mutuo - Mutuo solutorio - Mutuo destinato a ripianare debiti pregressi - Spostamento di denaro - Presupposto dell’operazione 

Il c.d. mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, si conclude con l’accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l’effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, a prescindere dal successivo impiego delle somme, la...

