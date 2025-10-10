Validità della delibera condominiale che permette solo ai proprietari di garage di transitare nell’area comune
Condominio - Parti comuni - Diritto di parcheggio esclusivo su un’area comune condominiale - Atto costitutivo di servitù - Divieto di parcheggio nell’area comune - Delibera legittima
Non è nulla la delibera adottata dall’assemblea condominiale che vieta l’uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte dell’area antistante l’immobile comune, poiché non preclude l’uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari. La possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio...
