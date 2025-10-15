Rassegne di Giurisprudenza

Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per la morte del feto

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità professionale - Responsabilità sanitaria - Danno da perdita del feto - Omissioni e ritardi dei medici - Danno da perdita del rapporto parentale - Assimilazione - Risarcimento - Liquidazione - Tabelle milanesi

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale...

