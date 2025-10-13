Rassegne di Giurisprudenza

Il giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione

Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Richiesta basata su prove nuove - Giudizio di ammissibilità - Criteri - Indicazione.

La valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, e, non potendo essere confinata nell’astrazione processuale, deve articolarsi...

