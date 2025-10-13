Il giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione
Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Richiesta basata su prove nuove - Giudizio di ammissibilità - Criteri - Indicazione.
La valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, e, non potendo essere confinata nell’astrazione processuale, deve articolarsi...
Validità della delibera condominiale che permette solo ai proprietari di garage di transitare nell’area comune
a cura della Redazione Diritto
Il concorso di colpa del danneggiato nei sinistri stradali
a cura della Redazione Diritto
Sequestro impeditivo nel sistema 231: proporzionalità della misura e nesso di pertinenzialità res-reato
a cura della Redazione Diritto
Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore è essenziale il suo ascolto
a cura della Redazione Diritto
Per la maggiorazione e la personalizzazione del danno occorre una prova specifica
a cura della Redazione Diritto