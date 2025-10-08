Per la maggiorazione e la personalizzazione del danno occorre una prova specifica

Responsabilità civile - Danno alla persona - Personalizzazione - Lesioni invalidanti - Valutazione - Criteri - Onere della prova

Per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di...