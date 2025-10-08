Per la maggiorazione e la personalizzazione del danno occorre una prova specifica
Responsabilità civile - Danno alla persona - Personalizzazione - Lesioni invalidanti - Valutazione - Criteri - Onere della prova
Per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di...
Sequestro impeditivo nel sistema 231: proporzionalità della misura e nesso di pertinenzialità res-reato
Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore è essenziale il suo ascolto
La sospensione o la radiazione dall’albo del difensore domiciliatario non determinano la nullità della notifica
