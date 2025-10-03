Contratto di assicurazione sulla vita e designazione degli eredi testamentari
Contratto di assicurazione - Assicurazione a favore di terzi - Beneficiari - Eredi testamentari - Successiva stesura del testamento - Designazione ex art. 1920, comma 2, c.c.
Il contraente può designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, indicare gli stessi nominativamente, stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque derogare all’art. 1920 cod. civ., soggiungendo, altresì, che tale “indagine sull’effettiva intenzione...
Responsabilità 231: modelli di imputazione soggettiva e oneri probatori a confronto tra apicali e subordinati
a cura della Redazione Diritto
L’assegno divorzile nelle unioni civili segue la stessa disciplina del matrimonio
a cura della Redazione Diritto
Obbligo di pubblicità a carico degli amministratori in caso di scioglimento della società
a cura della Redazione Diritto
I trattamenti di disoccupazione non possono essere cumulati con i trattamenti pensionistici
a cura della Redazione Diritto
L’aggravante della violenza assistita nel reato di maltrattamenti in famiglia
a cura della Redazione Diritto