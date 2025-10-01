Rassegne di Giurisprudenza

Obbligo di pubblicità a carico degli amministratori in caso di scioglimento della società

a cura della Redazione Diritto

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Scioglimento - In genere società a responsabilità limitata - Accertamento della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - Pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese - Obblighi degli amministratori - Conseguenze - Deposito di bilancio che evidenzi la perdita - Causa di esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

Gli ...

