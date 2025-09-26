Rassegne di Giurisprudenza

Obbligo di informare il genitore biologico di poter esercitare il riconoscimento del minore, pena nullità del procedimento di adozione

Adozione - Riconoscimento minore - Genitore biologico - Obbligo di informazione - Nullità procedimento di adozione

Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato dal Tribunale per i minorenni “in ogni caso” della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa ...

