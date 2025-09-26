Obbligo di informare il genitore biologico di poter esercitare il riconoscimento del minore, pena nullità del procedimento di adozione
Adozione - Riconoscimento minore - Genitore biologico - Obbligo di informazione - Nullità procedimento di adozione
Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato dal Tribunale per i minorenni “in ogni caso” della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa ...
La durata della sospensione della patente segue i parametri del codice della strada e non del codice di procedura penale
a cura della Redazione Diritto
Vantaggio dell’ente nei reati ambientali ex D.Lgs. 231: sufficiente anche il solo risparmio sui costi di smaltimento
a cura della Redazione Diritto
Criteri di valutazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
a cura della Redazione Diritto