Rassegne di Giurisprudenza

Criteri di valutazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa

Danno patrimoniale - Perdita della capacità di guadagno - Lesioni - Accertamento del danno - Requisiti - Incapacità lavorativa specifica - Calcolo - Danno da lucro cessante - Prova - Presunzioni semplici - Automatismo - Esclusione

L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi...

