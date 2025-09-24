Criteri di valutazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Danno patrimoniale - Perdita della capacità di guadagno - Lesioni - Accertamento del danno - Requisiti - Incapacità lavorativa specifica - Calcolo - Danno da lucro cessante - Prova - Presunzioni semplici - Automatismo - Esclusione
L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi...
La durata della sospensione della patente segue i parametri del codice della strada e non del codice di procedura penale
Vantaggio dell’ente nei reati ambientali ex D.Lgs. 231: sufficiente anche il solo risparmio sui costi di smaltimento
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
