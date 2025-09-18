Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
Responsabilità da reato degli enti – Elementi costitutivi dell’illecito amministrativo - Modello organizzativo - Mancata adozione o inefficace attuazione - Insufficienza - Colpa di organizzazione – Prova - Necessità – Fattispecie relativa all’illecito ex art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001
L’assenza del modello organizzativo, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica...
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
a cura della Redazione Diritto
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
a cura della Redazione Diritto