Rinuncia del lavoratore licenziato all’indennità sostitutiva del preavviso: i contributi previdenziali sono comunque dovuti
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità di preavviso - Rinuncia del lavoratore licenziato all’indennità sostitutiva - Obbligo datoriale al versamento dei contributi previdenziali - Sussiste.
L’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci...
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
