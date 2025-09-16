Rassegne di Giurisprudenza

Rinuncia del lavoratore licenziato all’indennità sostitutiva del preavviso: i contributi previdenziali sono comunque dovuti

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità di preavviso - Rinuncia del lavoratore licenziato all’indennità sostitutiva - Obbligo datoriale al versamento dei contributi previdenziali - Sussiste.

L’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci...

