Richiesta di riesame del titolo cautelare: la legittimazione presuppone un interesse concreto ed attuale all’impugnazione

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Dell’interessato - Sequestro preventivo - Indagato o imputato - Legittimazione ad impugnare - Condizioni.

In materia di sequestro preventivo, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica...

