Richiesta di riesame del titolo cautelare: la legittimazione presuppone un interesse concreto ed attuale all’impugnazione
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Dell’interessato - Sequestro preventivo - Indagato o imputato - Legittimazione ad impugnare - Condizioni.
In materia di sequestro preventivo, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica...
Natura giuridica della polizza assicurativa decennale postuma
a cura della Redazione Diritto
La colpa del conducente si valuta in base all’evento riconducibile alla sua condotta
a cura della Redazione Diritto
Controllo giudiziario volontario antimafia e rilevanza dell’adozione del modello 231
a cura della Redazione Diritto
Assegno di divorzio e TFR: all’ex coniuge non risposato spetta una quota
a cura della Redazione Diritto