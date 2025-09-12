Natura giuridica della polizza assicurativa decennale postuma
Assicurazione - Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.
Nell’assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente...
La colpa del conducente si valuta in base all’evento riconducibile alla sua condotta
Controllo giudiziario volontario antimafia e rilevanza dell’adozione del modello 231
Assegno di divorzio e TFR: all’ex coniuge non risposato spetta una quota
Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ed onere della prova per il concorso di colpa del pedone
