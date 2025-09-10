Rassegne di Giurisprudenza

Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ed onere della prova per il concorso di colpa del pedone

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità da circolazione stradale - Investimento di pedone - Responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c.c - Colpa del pedone - Condotta anormale e ragionevolmente imprevedibile - Concorso - Onere della prova

In caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione...

