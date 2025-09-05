Rassegne di Giurisprudenza

Integrazione del prezzo e diritto d’uso di area destinata a parcheggio

a cura della Redazione Diritto

Beni - Pertinenze, differenze dalle cose composte - Costituzione del vincolo - In genere spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell’area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze

La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata...

