EY Studio Legale Tributario e Jones Day in un’operazione di cartolarizzazione immobiliare a Milano

Lichino, Pensabene, Frattini, Squerzoni

EY Studio Legale Tributario e Jones Day hanno assistito rispettivamente Greywall Capital Partners, in qualità di Investment & Asset Manager, e Banco BPM S.p.A. in un’importante operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999 avente ad oggetto un prestigioso immobile situato a Milano, nella zona di Corso Vercelli.

L’operazione riguarda l’acquisizione di un immobile ad uso uffici sito in via Panizza 7, oggetto di un progetto di conversione in unità residenziali, su una superficie complessiva di circa 3.300 mq.

Il finanziamento dell’operazione è avvenuto attraverso l’emissione di titoli da parte del veicolo NEXA S.r.l., e mediante l’erogazione di un finanziamento bancario ipotecario da parte di Banco BPM S.p.A., destinato a sostenere sia l’acquisto dell’immobile che gli interventi di ristrutturazione.

Centotrenta Servicing S.p.A. ricopre i ruoli di servicer e corporate servicer, mentre Greywall Capital Partners, sotto la guida dei due partner Filippo Belvederi e Marco Masucci, agisce come Asset Manager del veicolo.

Per gli aspetti legali e di strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione immobiliare, EY Studio Legale Tributario ha operato con un team coordinato dal partner Carlo Lichino, responsabile dell’area Finanza Strutturata, supportato dalla senior Chiara Ciotti. Per gli aspetti fiscali, ha operato un team coordinato dal partner Aurelio Pensabene, con il contributo dei manager Marco Rosso e Giorgio Marchesi.

Jones Day, con i partner Francesco Squerzoni e Marco Frattini, ha assistito la banca finanziatrice per gli aspetti contrattuali legati al finanziamento e alle garanzie.

Lo Studio Legale Bartyan, con l’Avv. Alessandra Guercia, ha curato per il veicolo NEXA S.r.l. gli aspetti relativi alla contrattualistica della compravendita immobiliare, del finanziamento e delle garanzie.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai, con il notaio Monica De Paoli.