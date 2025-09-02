Rassegne di Giurisprudenza

Repêchage: ricollocazione del lavoratore senza obbligo di formazione specifica

a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento - Per giustificato motivo oggettivo - Obbligo di repêchage - Ricollocazione in mansioni inferiori - Compatibilità con il bagaglio professionale posseduto - Necessità - Obbligo di formazione specifica ai sensi del novellato art. 2103 c.c. - Insussistenza.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza