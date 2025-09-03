Rassegne di Giurisprudenza

Concorso di colpa del trasportato nel caso di ebbrezza del conducente

a cura della Redazione Diritto

Risarcimento danni - Sinistro stradale - Terzo trasportato - Stato di ebbrezza comune - Concorso di colpa del soggetto danneggiato - Dannoso subito dalla vittima - Valutazione

Per individuare correttamente l’evento dannoso, in relazione al quale si pone la questione del concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere riguardo non all’incidente stradale in sé considerato, quanto piuttosto alla intera serie causale, all’interno della quale occorre individuare l’evento dannoso subito...

