Rassegne di Giurisprudenza

La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non esclude il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Dichiarazione di nullità del matrimonio - Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - Sussistenza del reato - Efficacia sentenza ecclesiastica nell’ordinamento italiano

Fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano a essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compreso quello della reciproca assistenza. Non ha rilevo il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo matrimoniale...

